Летающий автомобиль «Циклокар» создадут в России

Летающий автомобиль «Циклокар» создают в нашей стране. Отмечается, что его разработкой занимается Фонд перспективных исследований, написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Полеты первого полноразмерного прототипа „Циклокара“, оснащенного полностью электрической силовой установкой, запланированы на 2022 год», — процитировал представителей фонда сайт «Свободная пресса».

По словам специалистов, автомобиль рассчитан на 600 килограммов груза. Машина предназначена для перевозки шести человек. Транспорт сможет развивать скорость до 250 километров в час, а дальность полета будет составлять 500 километров. Уточняется, что удерживаться в воздухе и передвигаться аппарат сможет благодаря специально разработанному циклическому движителю.