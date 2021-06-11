Легковушки врезались под Белгородом. Погибли 4 человека

Две легковушки врезались друг в друга на трассе в Белгородской области. В результате аварии погибли четыре человека, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По информации ведомства, ДТП произошло вечером 11 июня на 651 километре федеральной автодороги «Крым». Этот участок трассы находится на территории Яковлевского городского округа.

«Произошло столкновение двух автомобилей — Ford Focus и ВАЗ 2112. В результате ДТП оба водителя и два пассажира автомобиля ВАЗ 2112 погибли», — заявили в пресс-службе.

Источник фото: УМВД России по Белгородской области

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины смертельной аварии. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа, а также спасатели и медики.

Автоинспекторы призвали водителей быть внимательными на дороге, особенно во время дождя. В такую погоду ухудшается сцепление колес с дорогой, а в лужах могут оказаться ямы. Автомобилистам напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции. Особенную бдительность нужно проявлять в районе перекрестков и пешеходных переходов.