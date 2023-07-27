Транспорт 27 июля 2023, 13:31 Легендарный трамвай «Татра-Т3» установили у станции метро «Курская» в Москве Заммэра Москвы Ликсутов: трамвай «Татра-Т3» установили в 1-м Сыромятническом переулке Дептранс Москвы

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Около станции метро «Курская», в 1-м Сыромятническом переулке, установили легендарный трамвай «Татра-Т3». Он перевез ни одно поколение горожан, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Территория в районе 1-го Сыромятнического переулка долго находилась в запустении. Мы не только разместили там легендарный трамвай, но и обновили здание подстанции, сделали новую подсветку», — рассказал он.

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Кроме этого, после завершения работ по благоустройству, на территории появится новое прогулочное пространство. Там установят скамейки и фонари уличного освещения.

Ликсутов добавил, что с этой подстанцией электроэнергией питаются прилегающие трамвайные линии.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что количество ежедневно курсирующих в Москве трамваев за год выросло на 20%.