27 июля 2023, 13:31
Легендарный трамвай «Татра-Т3» установили у станции метро «Курская» в Москве
Заммэра Москвы Ликсутов: трамвай «Татра-Т3» установили в 1-м Сыромятническом переулке
Около станции метро «Курская», в 1-м Сыромятническом переулке, установили легендарный трамвай «Татра-Т3». Он перевез ни одно поколение горожан, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Территория в районе 1-го Сыромятнического переулка долго находилась в запустении. Мы не только разместили там легендарный трамвай, но и обновили здание подстанции, сделали новую подсветку», — рассказал он.
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Кроме этого, после завершения работ по благоустройству, на территории появится новое прогулочное пространство. Там установят скамейки и фонари уличного освещения.
Ликсутов добавил, что с этой подстанцией электроэнергией питаются прилегающие трамвайные линии.
Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что количество ежедневно курсирующих в Москве трамваев за год выросло на 20%.
Москва 2023
Дептранс Москвы
Максим Ликсутов
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