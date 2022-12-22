Транспорт 22 декабря 2022, 21:44 Ледовые переправы открылись в Хабаровском крае

Читать 360tv в

Ледовые переправы открылись в Охотском районе Хабаровского края. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на местные СМИ.

«Такие сезонные дороги готовятся по согласованному проекту, который создан при соблюдении технологических аспектов», — рассказали в КГКУ «Хабаровскуправтодор».

Реклама

Уточняется, что переправы открывают после того, как специалисты проверят на прочность лед рек. Работать они перестают примерно в конце марта.

Реклама