Транспорт 17 февраля 2023, 09:20 Латвия решила очистить свои штрафстоянки и отдать конфискованные машины ВСУ Delfi: Сейм Латвии разрешил отдавать ВСУ изъятые у пьяных водителей машины Unsplash

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В Латвии ужесточили законодательство, и теперь у пьяных водителей изымают автомобили. Штрафстоянки не выдержали наплыва машин, поэтому сейм Латвии решил пожертвовать их Украине. Такое решение парламент принял в срочном порядке, рассказал Delfi.

С момента ужесточения закона полиция стала останавливать по 10–12 пьяных водителей с более 1,5 промилле алкоголя в крови. В половине случаев нарушители ездили на своих авто — их конфисковали. До тех пор, пока машины не продадут с аукциона или не утилизируют, государственное агентство обеспечения должно платить по два евро 13 центов в сутки за услуги штрафстоянки. Самим водителям грозит до года тюрьмы и другие меры наказания.

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Казенные стоянки не справились с таким наплывом машин, так как рассчитаны только на 4,5 тысячи мест. Организатор инициативы «Twitter-конвой» Рейнис Познякс предложил министру финансов Латвии Арвилсу Ашераденсу пожертвовать конфискованные авто Вооруженным силам Украины.

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«Появилась эта идея — передать конфискованные автомобили непосредственно на нужды армии. Хочу подчеркнуть, что это, пожалуй, не столько вопрос финансовых последствий, так как это пожертвование», — сказал он.

Поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины приняли в ускоренном порядке. Сейм Латвии уже разрешил передавать изъятые машины в собственность украинского правительства.

ВСУ ранее использовали машины скорой помощи, чтобы перевезти на Угледарское направление подкрепление и боекомплекты. В случае поломки их просто бросали.