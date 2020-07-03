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    03 июля 2020, 12:29

    «Ласточку» запустят в июле из Ростова до Сочи

    Анастасия Кременчугская

    С 27 июля возобновится транспортное сообщение между Ростовом и Сочи. Маршрут «Ласточек» Ростов — Туапсе продлили до границ с Абхазией. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».

    Ранее электрички следовали по маршруту Ростов-на-Дону - Туапсе. Теперь конечная станция «Ласточки» — Имеретинский Курорт. Она находится в поселке Сириус под Сочи.

    От Ростова электричка будет отправляться в 17:18, прибывать в Сочи в 1:43 следующего дня. Обратно выезжает в 2:04, приходит в 10:52.