«Ласточку» запустят в июле из Ростова до Сочи
С 27 июля возобновится транспортное сообщение между Ростовом и Сочи. Маршрут «Ласточек» Ростов — Туапсе продлили до границ с Абхазией. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
Ранее электрички следовали по маршруту Ростов-на-Дону - Туапсе. Теперь конечная станция «Ласточки» — Имеретинский Курорт. Она находится в поселке Сириус под Сочи.
От Ростова электричка будет отправляться в 17:18, прибывать в Сочи в 1:43 следующего дня. Обратно выезжает в 2:04, приходит в 10:52.