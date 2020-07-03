«Ласточку» запустят в июле из Ростова до Сочи

Ранее электрички следовали по маршруту Ростов-на-Дону - Туапсе. Теперь конечная станция «Ласточки» — Имеретинский Курорт. Она находится в поселке Сириус под Сочи.

От Ростова электричка будет отправляться в 17:18, прибывать в Сочи в 1:43 следующего дня. Обратно выезжает в 2:04, приходит в 10:52.