«Ласточки» запустили между Краснодаром и Анапой

Время в пути на маршруте Краснодар — Анапа составит 2 часа 40 минут.

Запуск скоростных составов по этому маршруту потребовал серьезной модернизации инфраструктуры. Потребовалось электрифицировать участок 9-й километр — Юровский — Анапа — Темрюк — Кавказ. Кроме того возвели вокзал и пассажирскую платформу на станции Разъезд 9-й километр, а также отремонтировали платформы станций Величковка и Гостагаевская.