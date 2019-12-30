«Ласточки» запустили между Краснодаром и Анапой
Скоростные пассажирские составы «Ласточка» начали курсировать между Краснодаром и Анапой. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на официальный портал администрации Краснодарского края.
Время в пути на маршруте Краснодар — Анапа составит 2 часа 40 минут.
Запуск скоростных составов по этому маршруту потребовал серьезной модернизации инфраструктуры. Потребовалось электрифицировать участок 9-й километр — Юровский — Анапа — Темрюк — Кавказ. Кроме того возвели вокзал и пассажирскую платформу на станции Разъезд 9-й километр, а также отремонтировали платформы станций Величковка и Гостагаевская.