«Ласточки» начнут перевозить пассажиров от Саратова до Волгограда в тестовом режиме

Пробные электропоезда «Ласточка» начнут осуществлять перевозки между Саратовом и Волгоградом. Об этом сообщили IncNews со ссылкой на пресс-службу правительства Саратовской области..

«Ласточки» способны развивать скорость до 160 километров в час. Пассажиры могут быстро и комфортно добраться до места назначения. Кроме того, власти решили запустить в тестовом режиме автобус «Орлан» от Саратова до Балакова и Энгельса.

«Мы посмотрели два типа современного подвижного состава. На дальние расстояния надо запускать именно такие модели. Благодаря новому подвижному составу поездки в Аткарск, Балаково, Балашов, Волгоград по железной дороге могут быть быстрее и удобнее, чем на машине», — заявил глава региона Валерий Радаев