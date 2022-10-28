«Ласточки» на десять вагонов пустят из Петербурга в Великий Новгород | 360°

Транспорт 28 октября 2022, 20:38 «Ласточки» на десять вагонов пустят из Петербурга в Великий Новгород

Читать 360tv в

На фоне растущего пассажиропотока в компании АО «СЗППК» приняли решение запустить «Ласточки» из Санкт-Петербурга в Великий Новгород на десять вагонов. Об этом написала Neva.Today.

«Ласточки» будут ходить по субботам и воскресеньям. Первая отправится от Московского вокзала уже в эти выходные, 29 октября.

Реклама

Билеты можно купить в кассе № 6 Московского вокзала, № 2 на станции Тосно, № 1 на станции Чудово-Московское и № 4 на вокзале в Великом Новгороде.

Реклама