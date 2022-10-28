«Ласточки» на десять вагонов пустят из Петербурга в Великий Новгород | 360°

28 октября 2022, 20:38
«Ласточки» на десять вагонов пустят из Петербурга в Великий Новгород
На фоне растущего пассажиропотока в компании АО «СЗППК» приняли решение запустить «Ласточки» из Санкт-Петербурга в Великий Новгород на десять вагонов. Об этом написала Neva.Today.
«Ласточки» будут ходить по субботам и воскресеньям. Первая отправится от Московского вокзала уже в эти выходные, 29 октября.
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Билеты можно купить в кассе № 6 Московского вокзала, № 2 на станции Тосно, № 1 на станции Чудово-Московское и № 4 на вокзале в Великом Новгороде.
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Санкт-Петербург
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