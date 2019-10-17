  • «Ласточка» соединит Пермь и Екатеринбург

    17 октября 2019, 20:37

    Алена Макаренко

    Скоростной электропоезд «Ласточка» запустят между Пермью и Екатеринбургом в декабре. Об открытии прямого скоростного железнодорожного сообщения рассказал замначальника Свердловской железной дороги Артем Панов, сообщило агентство Ura.ru.
    «Ласточка» соединит Пермь и Екатеринбург

    Российские туристы оказались не против поездок на беспилотных поездах

    Подробнее

    «В декабре текущего года электропоездами „Ласточка“ будет открыто прямое сообщение между городами Пермь и Екатеринбург», — заявил он.

    «Ласточка» будет останавливаться в Кунгуре, поселке Шамары и Первоуральске.

    Поезд состоит из пяти вагонов. Среди них один вагон с купе бизнес-класса, два туристического класса и два стандартных вагона.

    Стоимость стандартного билета — 660 рублей, билета туристического класса — 825 рублей, а бизнес-класса — 1045 рублей.

    Чтобы добраться из Перми в Екатеринбург или наоборот, потребуется пять часов.

    Скоростные поездка «Ласточка» курсируют по Прикамью с 2017 года. Они ездят по двум направлениям — до Верещагино и Кишерти.