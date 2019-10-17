«Ласточка» соединит Пермь и Екатеринбург

Российские туристы оказались не против поездок на беспилотных поездах Подробнее

«В декабре текущего года электропоездами „Ласточка“ будет открыто прямое сообщение между городами Пермь и Екатеринбург», — заявил он.

«Ласточка» будет останавливаться в Кунгуре, поселке Шамары и Первоуральске.

Поезд состоит из пяти вагонов. Среди них один вагон с купе бизнес-класса, два туристического класса и два стандартных вагона.

Стоимость стандартного билета — 660 рублей, билета туристического класса — 825 рублей, а бизнес-класса — 1045 рублей.

Чтобы добраться из Перми в Екатеринбург или наоборот, потребуется пять часов.

Скоростные поездка «Ласточка» курсируют по Прикамью с 2017 года. Они ездят по двум направлениям — до Верещагино и Кишерти.