«Ласточка» соединит Пермь и Екатеринбург
Скоростной электропоезд «Ласточка» запустят между Пермью и Екатеринбургом в декабре. Об открытии прямого скоростного железнодорожного сообщения рассказал замначальника Свердловской железной дороги Артем Панов, сообщило агентство Ura.ru.
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«В декабре текущего года электропоездами „Ласточка“ будет открыто прямое сообщение между городами Пермь и Екатеринбург», — заявил он.
«Ласточка» будет останавливаться в Кунгуре, поселке Шамары и Первоуральске.
Поезд состоит из пяти вагонов. Среди них один вагон с купе бизнес-класса, два туристического класса и два стандартных вагона.
Стоимость стандартного билета — 660 рублей, билета туристического класса — 825 рублей, а бизнес-класса — 1045 рублей.
Чтобы добраться из Перми в Екатеринбург или наоборот, потребуется пять часов.
Скоростные поездка «Ласточка» курсируют по Прикамью с 2017 года. Они ездят по двум направлениям — до Верещагино и Кишерти.