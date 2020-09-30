«Ласточка» будет ходить между Челябинском и Магнитогорском

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что благодаря запуску этих поездов в разы сократится время в пути между городами по сравнению с перемещением на автобусе, пишет ИА НСН.

Отмечается, что расстояние между городами составляет примерно 310 километров. По автомобильной дороге время в пути занимает от четырех до пяти часов.