Транспорт 13 августа 2023, 10:33 Land Rover презентовал внедорожник в новом варианте Компания Land Rover показала внедорожник Defender для североамериканского рынка Land Rover

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Компания Land Rover выпустил новый внедорожник Defender для рынка Северной Америки. Авто отличает матовая окраска кузова, золотистый рисунок на дверях и крышке запасного колеса, написало издание «Тарантас Ньюс».

В салоне машины кожаные сиденья, а в багажник положили прорезиненный коврик. Также на крыше авто оборудовали экспедиционный багажник с выдвижной лестницей.

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Как сообщают специалисты, у нового Land Rover — больше возможностей для езды по бездорожью. Кроме того, производитель установил ветровое стекло и омыватели с подогревом, чтобы никакие погодные сюрпризы не мешали водителю.

Внедорожник может разогнаться с места до 96 километров в час, а скорость 192 километра в час набрать за 6,3 секунды. Всего производитель выпустил 220 новых машин. Стоимость внедорожника — от 103 000 долларов, что по нынешнему курсу составляет более десяти миллионов рублей. Машины будут продавать в Соединенных Штатах, несколько дополнительных поставят на рынок Канады.

Российское правительство в марте 2022-го разрешило прибегать к параллельному импорту, чтобы удовлетворять спрос на востребованные иностранные товары. В мае 2022 года в список для закупок попали такие автомобили, как Nissan, Land Rover, Suzuki, Infiniti, Jeep, Honda, Jaguar.

Однако есть нюансы. Например, Японии запретила ввозить в РФ гибридные машины, а также бензиновые и дизельные с объемом двигателя более 1,9 литра.