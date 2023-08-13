13 августа 2023, 10:33
Land Rover презентовал внедорожник в новом варианте
Компания Land Rover показала внедорожник Defender для североамериканского рынка
Компания Land Rover выпустил новый внедорожник Defender для рынка Северной Америки. Авто отличает матовая окраска кузова, золотистый рисунок на дверях и крышке запасного колеса, написало издание «Тарантас Ньюс».
В салоне машины кожаные сиденья, а в багажник положили прорезиненный коврик. Также на крыше авто оборудовали экспедиционный багажник с выдвижной лестницей.
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Как сообщают специалисты, у нового Land Rover — больше возможностей для езды по бездорожью. Кроме того, производитель установил ветровое стекло и омыватели с подогревом, чтобы никакие погодные сюрпризы не мешали водителю.
Внедорожник может разогнаться с места до 96 километров в час, а скорость 192 километра в час набрать за 6,3 секунды. Всего производитель выпустил 220 новых машин. Стоимость внедорожника — от 103 000 долларов, что по нынешнему курсу составляет более десяти миллионов рублей. Машины будут продавать в Соединенных Штатах, несколько дополнительных поставят на рынок Канады.
Российское правительство в марте 2022-го разрешило прибегать к параллельному импорту, чтобы удовлетворять спрос на востребованные иностранные товары. В мае 2022 года в список для закупок попали такие автомобили, как Nissan, Land Rover, Suzuki, Infiniti, Jeep, Honda, Jaguar.
Однако есть нюансы. Например, Японии запретила ввозить в РФ гибридные машины, а также бензиновые и дизельные с объемом двигателя более 1,9 литра.
США
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