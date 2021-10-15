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    15 октября 2021, 01:42

    Land Rover представил новую версию своего автомобиля

    Land Rover презентовал новую версию Metropolitan

    Арина Бобкова

    Компания Land Rover представила новую версию Metropolitan. Автомобиль получил новую отделку экстерьера, а также расширенную стандартную комплектацию. Об этом сообщил «Ридус».

    Автомобиль обладает мощным бензиновым двигателем Ingenium P360 с 48-вольтовой системой Mild-Hybrid Electric Vehicle (MHEV). За основу автомобиля пошла комплектация R-Dynamic HSE.

    «Благодаря новой версии Metropolitan премиальный семейный внедорожник стал еще более привлекательным. Улучшенный дизайн экстерьера и богатое оснащение серии, разработанной на базе спецификации R-Dynamic, позволяют ей стать флагманом линейки Discovery» — заявил Финбар Макфолл (Finbar McFall), директор по маркетингу Jaguar Land Rover в мире.