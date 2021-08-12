Lamborghini выпустит обновленную версию суперкара Countach
Итальянский автомобилестроитель Lamborghini обнародовал тизеры новой модели, которая получила название Countach. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на профильные СМИ.
Презентация новинки состоится на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич (США), который намечен на 15 августа. Название Countach носила машина, выпускавшаяся с 1974 по 1990 год. Обновленную модель оснастят 6,5-литровым бензиновым мотором мощностью 785 «лошадок» и 34-сильным электромотором. Судя по снимкам, авто получит узкую радиаторную решетку, прозрачную крышку моторного отсека, а также длинный капот и круглое отверстие горловины топливного бака.