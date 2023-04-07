07 апреля 2023, 21:02
Lamborghini разработала гибридный электромобиль Revuelto
Компания Lamborghini разработала модель Revuelto, которая сочетает в себе бензиновый двигатель V12 с тремя электродвигателями. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на издание Insider.
Благодаря необычной технологии автомобиль производит значительно меньше вредных выбросов и при этом обладает высокой производительностью. За 2,5 секунды автомобиль способен разогнаться до 62 миль в час (100 километров в час). Максимальная скорость Revuelto — 217 миль в час (349 километров в час).
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«Это не просто новая модель, которая заменяет другую, это новая идея», — рассказал генеральный директор Lamborghini Штефан Винкельман.
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