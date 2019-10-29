Lamborghini отзовет из России 27 моделей Aventador
Росстандарт предупредил об отзыве 27 спорткаров Lamborghini Aventador, которые российские дилеры реализовали в период с 2017 по 2019 годы. Об этом сообщили «Известия».
По данным издания, компания решила отозвать эти модели, поскольку есть риск, что при определенных условиях может выключиться движок. Однако его можно беспрепятственно запустить, если такое произойдет.
Отмечается, что владельцев отзываемых авто проинформируют о необходимости предоставить машины в сервис, чтобы специалисты обновили их программное обеспечение. Работы проведут бесплатно.