Lamborghini отзовет из России 27 моделей Aventador

По данным издания, компания решила отозвать эти модели, поскольку есть риск, что при определенных условиях может выключиться движок. Однако его можно беспрепятственно запустить, если такое произойдет.

Отмечается, что владельцев отзываемых авто проинформируют о необходимости предоставить машины в сервис, чтобы специалисты обновили их программное обеспечение. Работы проведут бесплатно.