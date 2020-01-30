На рейсе Москва — Ростов-на-Дону сработал датчик положения закрылок, и командир принял решение в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета. Сейчас самолет в штатном режиме, согласно правилам вырабатывает топливо перед посадкой», — сказал собеседник агентства.К экстренной посадке в аэропорту Внуково прямо сейчас готовится пассажирский самолет «Москва — Ростов» авиакомпании Utair.

Об этом сообщил канал Рен ТВ.

Telegram-канал 112 уточнил, что борт вылетел из Москвы 50 минут назад, но командир воздушного корабля решил вернуться в аэропорт. Сейчас судно вырабатывает топливо.

В пресс-службе авиакомпании сообщили ТАСС, что на борту самолета сработал датчик положения закрылков.

«На рейсе „Москва — Ростов-на-Дону“ сработал датчик положения закрылок, и командир принял решение в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета. Сейчас самолет в штатном режиме, согласно правилам вырабатывает топливо перед посадкой», — сообщили агентству.

Экстренную посадку из-за пассажирки, угрожавшей взорвать самолет, вынужден был 30 января совершить и лайнер авиакомпании S7, летевший из Симферополя. Он приземлился в Домодедово.