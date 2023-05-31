Транспорт 31 мая 2023, 11:38 Lada X-Cross 5 первой сойдет с конвейера бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге Минпромторг сообщил, что бывший завод Nissan в 2023 году выпустит Lada X-Cross 5 РИА «Новости»

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Первой моделью на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге станет Lada X-Cross 5. Ее выпустят в июне 2023 года, сообщил ТАСС со ссылкой на презентацию Минпромторга России к итоговой коллегии.

Компания «Автоваз» в сотрудничестве с крупным партнером из Китая запустит производство машин на бывшем заводе Nissan в рамках Петербургского международного экономического форума. Первой, по информации министерства, в июне 2023 года с конвейера сойдет Lada X-Cross 5. В течение двух лет компания выпустит еще две модели.

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В начале года руководство российской компании сообщило, что на заводе в Санкт-Петербурге наладят выпуск не менее трех моделей Lada классов C и D. Для этого производственную линию собирались в сжатые сроки переформатировать.

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