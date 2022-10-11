Lada Vesta выйдет в новом дизайне | 360°

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Lada Vesta выйдет в новом дизайне

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Компания «АвтоВАЗ» запатентовала новый дизайн автомобиля Lada Vesta. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на группу «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

Машина будет несколько схожа с оригинальным седаном Vesta NG, который ранее презентовали вместе с универсалом SW Cross.

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Отличительными чертами Vesta станут бампер и фары. В обновленной версии специалисты установят светодиоды. В салоне машины появятся цифровая приборная панель и вертикальный экран медиасистемы.

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