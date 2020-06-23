Lada Vesta оснастят 400-сильным двигателем Toyota

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В качестве силовой установки тюнеры решили использовать турбированный 260-сильный двигатель 3S-GTE от Toyota Caldina N-edition, мощность которого собираются увеличить до 400 лошадиных сил. Моторы серии S — культовые для японского бренда, и до сих пор остаются самыми популярными в линейке «Тойоты».

Кроме мотора, трансмиссии и привода тюнеры поработают над подвеской и тормозами. Автомобиль будет предназначен не для гонок, а для езды по дорогам общего пользования, поэтому все системы безопасности будут работать в штатном режиме.

Авторы обещают в скором времени выпустить ролик о тюнинге Lada Vest на видеохостинге Youtube. В настоящее время модель продается с моторами объемом от 1,6 до 1,8 литров, усиленными до 106 до 122 лошадиных сил.