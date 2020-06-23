    23 июня 2020, 16:13

    Lada Vesta оснастят 400-сильным двигателем Toyota

    Анастасия Кременчугская

    Инженеры из России поделились планами по превращению автомобиля Lada Vesta в самый настоящий спорткар. Они намерены укомплектовать российский автомобиль двигателем мощностью 400 лошадиных сил, спортивной МКПП и системой полного привода. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».
    Lada Vesta оснастят 400-сильным двигателем Toyota

    У проекта уже появилась своя страница в Instagram.

    В качестве силовой установки тюнеры решили использовать турбированный 260-сильный двигатель 3S-GTE от Toyota Caldina N-edition, мощность которого собираются увеличить до 400 лошадиных сил. Моторы серии S — культовые для японского бренда, и до сих пор остаются самыми популярными в линейке «Тойоты».

    Кроме мотора, трансмиссии и привода тюнеры поработают над подвеской и тормозами. Автомобиль будет предназначен не для гонок, а для езды по дорогам общего пользования, поэтому все системы безопасности будут работать в штатном режиме.

    Авторы обещают в скором времени выпустить ролик о тюнинге Lada Vest на видеохостинге Youtube. В настоящее время модель продается с моторами объемом от 1,6 до 1,8 литров, усиленными до 106 до 122 лошадиных сил.