LADA увеличила объем продаж в 2019 году
Российским дилерам удалось реализовать в минувшем году 362 356 моделей LADA, увеличив тем самым объем продаж на 1% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что LADA является лидером российского авторынка, а также остается брендом № 1 в Казахстане и Беларуси. По данным издания, за рубежом продано около 50 тысяч единиц LADA. Это на 32% больше, чем в позапрошлом году.
По словам исполнительного вице-президента компании по продажам и маркетингу Оливье Морне, в нынешнем году LADA нацелена на сохранение лидирующих позиций по доле рынка в России.
«В этом году мы продолжим устойчивое развитие дилерской сети, а также экспортных рынков. Безусловно, одной из важнейших задач было и остается повышение уровня удовлетворенности наших клиентов», — обозначил топ-менеджер.