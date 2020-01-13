LADA увеличила объем продаж в 2019 году

Отмечается, что LADA является лидером российского авторынка, а также остается брендом № 1 в Казахстане и Беларуси. По данным издания, за рубежом продано около 50 тысяч единиц LADA. Это на 32% больше, чем в позапрошлом году.

По словам исполнительного вице-президента компании по продажам и маркетингу Оливье Морне, в нынешнем году LADA нацелена на сохранение лидирующих позиций по доле рынка в России.

«В этом году мы продолжим устойчивое развитие дилерской сети, а также экспортных рынков. Безусловно, одной из важнейших задач было и остается повышение уровня удовлетворенности наших клиентов», — обозначил топ-менеджер.