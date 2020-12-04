Lada стала самой популярной маркой автомобиля среди россиян

Помимо прочего, в тройку наиболее часто покупаемых машин вошли немецкие Volkswagen и корейские Hyundai. Уточняется, что жители Московского региона чаще всего приобретали такие авто как Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan, а также Kia Rio и Hyundai Creta, информирует сайт «Русская планета».

Петербуржцы отдают предпочтение Lada Vesta и Hyundai Creta. В Екатеринбурге самыми востребованными стали Lada Vesta и Lada 2121. Больше всего интерес к покупке автомобилей вырос в Петербурге, Екатеринбурге и Казани.