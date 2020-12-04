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    04 декабря 2020, 12:09

    Lada стала самой популярной маркой автомобиля среди россиян

    Полина Петрова

    Специалисты «Сберавто» и 2ГИС провели исследование и выяснили, что отечественная Lada является самой популярной маркой автомобиля среди жителей России, пишет РИА «Новости».
    Lada стала самой популярной маркой автомобиля среди россиян

    Помимо прочего, в тройку наиболее часто покупаемых машин вошли немецкие Volkswagen и корейские Hyundai. Уточняется, что жители Московского региона чаще всего приобретали такие авто как Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan, а также Kia Rio и Hyundai Creta, информирует сайт «Русская планета».

    Петербуржцы отдают предпочтение Lada Vesta и Hyundai Creta. В Екатеринбурге самыми востребованными стали Lada Vesta и Lada 2121. Больше всего интерес к покупке автомобилей вырос в Петербурге, Екатеринбурге и Казани.