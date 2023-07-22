Транспорт 22 июля 2023, 02:17 Lada стала лидером по выдаче новых авто в лизинг в России РИА «Новости»: в России по выдаче в лизинг лидировала Lada Pxhere

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Китайские автомобили заняли лидирующие позиции по выдаче новых машин в лизинг на российском рынке, однако в сегменте легковых автомобилей первой стала отечественная Lada. Об этом сообщило РИА «Новости».

«На первом месте среди всех выданных в лизинг компанией „Европлан“ автомобилей находится марка Lada и самая доступная ее модель — Granta. Основным критерием выбора для российских покупателей остается цена автомобиля», — рассказал представитель лизинговой компании «Европлан».

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В «Газпромбанке Автолизинг» отметили, что пятерка лидеров по количеству выданных транспортных средств в легковом сегменте не меняется со второго полугодия 2022 года. Речь идет о Lada, Chery, Geely, Haval и Exeed.

Отечественная Lada традиционно демонстрирует существенный отрыв от конкурентов. Ее доля по итогам первого полугодия 2023 года составила 20,64%», — добавил лизингодатель.

Ранее «АвтоВАЗ» ввел коммерческие санкции против трех дилеров из-за случаев завышения цен на автомобили Lada.