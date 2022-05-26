LADA Sport представила новинки гоночного сезона-2022

Первый этап Российской серии кольцевых гонок стартует в июне. Борьбу за победу в самой престижной категории «Туринг» продолжат пилоты команды LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев. Они будут управлять «Ладой Веста» — с обновленным дизайном, прокачанной аэродинамикой, подвеской и выпускной системой.

«Попробовали уже на тестах этот автомобиль, и он показал себя очень хорошо. Время на круге стало лучше, он стал быстрее. И с такими изменениями, как аэродинамика, я думаю, что в гонке он покажет себя еще лучше, когда будем преследовать соперников своих», — сказал пилот команды LADA Sport ROSNEFT в классе «Туринг» Кирилл Ладыгин.

Состав команды в классе «Супер-Продакшн» изменился полностью. За рулем теперь Иван Чубаров и Леонид Панфилов.

«Времени на адаптацию не было совсем: за первый заезд „пристреляться“, понять, как машина едет. И после этого уже новые колеса, новая программа — понеслась. В принципе, с этой задачей, я считаю, мы справились, провели много боевых кругов, проверили разные системы, которые мы, возможно, будем использовать в сезоне. Но о них вы узнаете на этапе», — рассказал пилот команды LADA Sport ROSNEFT в классе «Супер-Продакшн» Иван Чубаров.

Вне зависимости от класса и моделей, все автомобили на трассе заправят премиальным «Пульсаром».

Почувствовать себя гонщиком может каждый на АЗС «Роснефти» — высокооктановое топливо доступно всем автомобилистам.