Lada оказалась бестселлером на рынке подержанных автомобилей в России

Эксперты Авто.ру в результате исследования выяснили, что марка автомобилей Lada стала самой популярной на рынке подержанных автомобилей России в 2022 году. Об этом написал Life.

Всего на долю Lada приходится 17% предложений. На втором месте оказался японский бренд Toyota с 8% всех предложений, третье и четвертое места разделили Mercedes-Benz и BMW с 5,5% предложений.

Рейтинг был составлен на основе следующих показателей: автомобиль должен обладать высокой остаточной стоимостью, быть востребованным у покупателей и его можно относительно легко найти в хорошем состоянии.

Ранее стало известно, что концерн «АвтоВАЗ» собирается возобновить производство автомобилей Lada Granta на заводе в Тольятти. Цены будут начинаться от 640 тысяч рублей.