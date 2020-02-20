Lada объявила старт продаж модели Granta с мощным двигателем

По информации газеты «Известия», модель разработали в дочерней компании «АвтоВАЗа» тольяттинским «Супер-Авто».

Инженеры предприятия решили доработать двигатель мощностью 106 л. с. и объемом 1,6 литра. Производитель установил в обновленную модель мотор на 117 л. с. с объемом на 1,8 л. Он работает вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Покупателю модернизированного мотора придется доплатить еще примерно 35 тысяч рублей. Ждать приобретенный автомобиль нужно пять дней.