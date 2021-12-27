Lada Niva под названием Zubr выпустили в Германии

Немецкая компания Zubr Concept выпустила модифицированный внедорожник Lada Niva. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт Auto Scout24.

Новое название машины — Lada Niva Zubr Concept 4×4. Его стоимость составила 15,1 тысяч евро (больше 1,2 миллиона рублей). Базой для автомобиля стала Niva Black. На нем установили двигатель объемом 1,7 литра. Мощность движка — 83 лошадиных силы. Кроме того, Zubr обладает пятиступенчатой механической коробкой передач. Пробег авто составляет 30 километров.