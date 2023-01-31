Транспорт 31 января 2023, 23:59 Lada Niva и Lexus LX больше всего подорожали среди подержанных машин в России

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Автоэксперты составили перечень машин с пробегом, которые подорожали больше всего на российском рынке. Об этом написали «Известия».

По данным издания, средняя цена подержанных авто выросла с 1,3 до 1,8 миллиона рублей (35%). Больше всего из отечественных марок подорожал «УАЗ Патриот» (на 450 тысяч рублей). Среди премиум-моделей рекордный рост показал Lexus LX. Он увеличился в цене более чем на миллион рублей.

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«Мы проанализировали объявления о продаже автомобилей с пробегом разных возрастов и увидели, что наиболее значительный рост в цене показали „свежие“ машины, которым не больше пяти лет», — заметил руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов.

По его словам также увеличилось предложение поддержанных машин, которые привезли из-за рубежа.

«Поскольку среди них немало дорогих, из высоких ценовых сегментов, средняя стоимость автомобилей с пробегом в целом выросла», — добавил специалист.