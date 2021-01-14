Lada Granta стала самой продаваемой машиной в РФ в 2020 году

По данным издания, в 2020 году было продано 126 112 моделей Lada Granta. На второй позиции оказалась Lada Vesta (107 281 единиц). Тройку лидеров замкнула Kia Rio с показателем в 88 064 машины.

Также в топ-10 вошли Нyundai Creta, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Lada Largus, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Renault Logan.