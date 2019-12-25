Lada Granta стала одной из самых продаваемых машин в Европе

На европейском рынке за прошедший год было продано 124 193 автомобиля Lada Granta. Это на 26,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Благодаря этому модель с 49-й позиции в рейтинге поднялась на 34-ю.

На позицию выше поднялся популярный Kia Rio с показателем 125 350 единиц, а «этажом» ниже — Audi А3, с объемом продаж в 123 760 единиц.