Lada Grantа превратили в ритуальный автомобиль

Новую модель представили сотрудники одной из организаций в Нижнем Новгороде, за основу мастера взяли фургон Lada Granta.

Они изменили цвет кузова — сделали его черным и усовершенствовали внутреннее устройство автомобиля. Специалисты нанесли на корпус золотой краской надпись «прощальный кортеж». Ее обрамляет рамка из завитых линий этого же цвета. Дизайнеры также пустили золотистый узор по верху кузова и над кабиной.

Помимо этого, машина для похоронных процессий получила обтекатель. Эта конструкция позволяет уменьшить аэродинамическое сопротивление движению. На промтоварном фургоне, который был выбран в качестве основы для создания катафалка, такой установки не было.

Новый автомобиль оснащен пневматической подвеской, появились пластиковые двери и мощная установка для охлаждения воздуха. Внутри катафалка проведено освещение и вмонтированы сидения для тех, кто захочет сопровождать усопшего. Кроме того, внутри теперь имеется постамент со спецкреплением.