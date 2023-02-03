Транспорт 03 февраля 2023, 18:42 Lada Granta предложили выпускать машины с махачкалинскими электроусилителями руля

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Махачкалинский завод «Авиаагрегат» может спасти ситуацию с Lada Granta и поставлять электроусилители руля, без которых приходилось выпускать некомплектные автомобили. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на социальные сети.

Первые опытные образцы уже поставили АвтоВАЗу для тестирования. Если оно пройдет успешно, рассмотрят вопрос о массовом производстве.

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«Если все сложится именно так, то АвтоВАЗ избавится от главного „камня преткновения“ на сборке Lada Granta. Еще с осени прошлого года некомплект здесь формировался из-за своевременных поставок электроусилителей рулевого управления», — написали в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ».

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