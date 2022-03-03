Движение по зимней автодороге Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги вновь возобновили в ЯНАО. Ранее движение приостановили из-за плохой погоды. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на окружной департамент транспорта.

По дороге разрешили движение на всех видах транспорта. Масса машин не должна превышать 30 тонн. Также проезд разрешили на трассе Коротчаево — Красноселькуп, переправе Салехард — Лабытнанги. Сейчас продолжают очищать дорогу Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Передвижение по этому зимнику пока запрещено.