  • Лаборатория МЧС озвучила результаты замеров «радиоактивного» поезда

    08 октября 2019, 22:37

    Анастасия Кукова, Екатерина Земская

    В лаборатории МЧС Москвы сообщили «360» о результатах замеров в вагоне поезда, следовавшего из Берлина в Россию, и где был обнаружен нестандартно высокий уровень радиации.
    Лаборатория МЧС озвучила результаты замеров «радиоактивного» поезда

    «Радиоактивный» поезд убрали с путей Белорусского вокзала

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    «Лаборатории МЧС Москвы и ФГУП „Радон“ провели замеры в вагоне поезда. По результатам стало ясно, что угрозы здоровью пассажирам, следовавшим в данном поезде, не было», — сообщили в лаборатории.

    Поезд, в вагоне –купе которого польские таможенники обнаружили повышенный радиационный фон, прибыл на Белорусский вокзал вечером 8 октября. Было высказано предположение, что повышение фона вызвано одним из онкобольных пассажиров, ехавших в Германию на лечение. Позже эта версия была опровергнута экспертом.

    Состав обследовали специалисты МЧС. Сейчас поезд убрали с путей Белорусского вокзала.