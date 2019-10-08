Лаборатория МЧС озвучила результаты замеров «радиоактивного» поезда

В лаборатории МЧС Москвы сообщили «360» о результатах замеров в вагоне поезда, следовавшего из Берлина в Россию, и где был обнаружен нестандартно высокий уровень радиации.

«Радиоактивный» поезд убрали с путей Белорусского вокзала Подробнее

«Лаборатории МЧС Москвы и ФГУП „Радон“ провели замеры в вагоне поезда. По результатам стало ясно, что угрозы здоровью пассажирам, следовавшим в данном поезде, не было», — сообщили в лаборатории.

Поезд, в вагоне –купе которого польские таможенники обнаружили повышенный радиационный фон, прибыл на Белорусский вокзал вечером 8 октября. Было высказано предположение, что повышение фона вызвано одним из онкобольных пассажиров, ехавших в Германию на лечение. Позже эта версия была опровергнута экспертом.

Состав обследовали специалисты МЧС. Сейчас поезд убрали с путей Белорусского вокзала.