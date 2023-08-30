Транспорт 30 августа 2023, 13:45 Курсирование ежедневного поезда из Москвы в Крым продлили до начала декабря Курсирование ежедневного поезда Москва — Симферополь продлили до начала декабря Пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

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«Гранд Сервис Экспресс» продлил курсирование дополнительного ежедневного поезда № 177/178 Москва — Симферополь до начала декабря. Доехать в Крым можно будет за один день. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Из Симферополя поезд продолжит курсировать вплоть до 5 декабря, из Москвы до 7 декабря», — уточнили в «Гранд Сервис Экспрессе».

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В пресс-службе компании добавили, что с 8 по 26 октября состав не будет следовать из Москвы, а с 6 по 24 октября — из Симферополя.

Поезд состоит из плацкартных вагонов, а также купейного штабного. Он отъезжает от Москвы в 20:00 и прибывает через день в Симферополь в 21:10, обратно он отправляется в 21:10.

Также пассажиры смогут запланировать свои поездки на поездах № 27/28, № 159/160 и № 91/92. Последний едет до Севастополя. До 3 ноября он будет следовать через день, а с 5 ноября — каждый.

Ранее стало известно, что поездам Псков — Москва добавят дополнительные вагоны из-за закрытия аэропорта.