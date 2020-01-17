Курилки открылись в Шереметьево

Несколько курительных комнат открылось в Шереметьево. Депутаты вернули курилки в аэропорты в конце прошлого года, они приняли закон, в котором прописано, как комнаты должны выглядеть и быть оборудованы.

«Да, некоторые», — сказал журналистам генеральный директор аэропорта Михаил Василенко на вопрос о возобновлении работы курительных комнат, сообщило РИА «Новости».

Курение в аэропортах было запрещено летом 2014 года, когда вступила в действие вторая фаза «антитабачного закона». Тогда же курить запретили в гостиницах, кафе, ресторанах, на вокзалах и в поездах. Пассажирам разрешалось курить только на расстоянии не менее 15 метров от входа в аэропорт.

В конце 2019-го депутаты приняли закон, возвращающий курилки в здание аэропортов. Авторы документа обращали внимание, что после запрета пассажиры начали курить в туалетах и других неположенных местах в аэропорту. В соответствии с новым законом курилки должны быть с непрозрачными стенами, их оснастят системами вентиляции. Пройти в курительную комнату смогут только зарегистрированные или транзитные пассажиры.