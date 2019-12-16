Курилки не появятся в поездах РЖД

В РЖД нет планов по возвращению курилок в поезда или созданию отдельных помещений для этого. Об этом сообщили в «Федеральной пассажирской компании».

«Мы пока это не планируем. Даже пока еще не обсуждали этот вопрос», — сказал журналистам заместитель генерального директора «Федеральной пассажирской компании» Константин Торубаров, его цитирует агентство экономической информации «Прайм».

В поездах предложили создать курилки. За вредную привычку придется заплатить дважды Подробнее

С инициативой вернуть курилки в поезда выступила сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева. Ее предложение связано с разрешением обустраивать специальные помещения для курения в аэропортах. Она подтвердила, что возвращение курилок направлено на разведение курящих и некурящих людей. Сейчас пассажиры нарушают правила и могут использовать для курения, например, туалеты.

На прошлой неделе депутаты Госдумы приняли закон о курительных комнатах в аэропортах. Их можно будет обустраивать в транзитных зонах аэропортов. В законе также прописаны требования к оборудованию мест для курения, за вход в которые пассажирам не придется платить. Законопроект пока не прошел обсуждение в Совете Федерации и не подписан президентом.