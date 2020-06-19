Курганский аэропорт возобновит регулярные рейсы

В июле пассажиры аэропорта в Кургане будут приземляться и улетать по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. А с 1 августа рейсы сделают ежедневными.

В расписании аэровокзала указаны рейсы из Кургана в Москву и обратно — ЮТ-266 и ЮТ-266. Их выполняет авиакомпания Utair. В июне самолеты поднимутся в небо четыре раза — 21, 23, 27, и 30 июня.

Аэропорт Кургана снова начал работать 15 июня. До этого он не принимал рейсы с 9 апреля. Из-за пандемии коронавируса путешественники обязаны соблюдать новые правила пребывания в воздушной гавани.

Ранее стало известно, что число прямых рейсов из Тюмени в Крым увеличат в два раза с начала июля.