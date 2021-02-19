Курьер с мопедом заехал в московский трамвай. Видео

Снегопады в Москве в минувший четверг, 18 февраля, опять привели к пробкам на дорогах. Сэкономить время в пути решил курьер одной из пиццерий. Для этого он вошел в трамвай вместе с мопедом. Видео из салона опубликовал на своем канале в Telegram департамент транспорта Москвы.

В ведомстве заявили, что пассажиры просили курьера покинуть трамвай, так как перевозка мопеда в салоне запрещена. Но молодой человек никак не реагировал на жалобы людей.

«Мосгортранс» обратился с заявлением в полицию. Водителю мопеда грозит штраф, а если его действия признают хулиганством, то и лишение свободы.

Департамент призвал пользоваться городским транспортом по правилам и не угрожать безопасности и комфорту других пассажиров.

Согласно правилам провоза багажа, перевозить мопеды в салоне транспорта нельзя. Для движения скутеры используют топливо, что попадает под запрет на перевозку легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ. Длина, высота и ширина груза, который можно провозить в автобусе, в сумме не должны превышать 120 сантиметров.