Купленные на рейсы «Аэрофлота» билеты можно будет обменять без штрафов дважды

Пассажиры «Аэрофлота» смогут переоформить купленные до 1 мая билеты на более гибких условиях. Теперь дату и направление можно менять дважды безо всяких штрафов.

В офис продаж при этом приезжать необязательно, отмечено в публикации на сайте перевозчика. До 31 декабря 2020 года пассажиру достаточно обратиться в контакт-центр компании или в агентство, где он покупал билет.

Если переоформление первое, дата рейса назначена до 31 декабря, а маршрут и класс обслуживания сохраняется, то доплачивать разницу в тарифах не придется. Даже если таковая возникнет. Срок действия билета в таком случае продлят до 30 апреля 2021 года.

Когда человек переоформляет билет на другие даты, маршрут или класс обслуживания, ему, возможно, придется доплатить разницу в стоимости. В этом случае стоимость первоначального билета расценивается как оплата нового, а цена на него может быт выше.

Если же рейс отменен, то пассажир получает право на скидку в 15% от действующего тарифа на новый перелет. Использовать ее можно один раз. На премиальные билеты преимущество не распространяется.

Тем, кто приобрел билет по тарифу «Максимум», при переоформлении дадут 25% скидку на новый перелет от действующего тарифа. Она тоже однократная, а сами скидки не суммируются.

В компании предложили оформить сертификат, которым можно оплатить услуги перевозчика в том случае, если стоимость нового билета будет ниже суммы компенсации. Действует такой документ три года.

Цены на авиабилеты в апреле поднялись: перелеты по России стали дороже на 13%, по сравнению с мартом 2020 года.