Купе и кабриолет с мощными движками представила Ferrari

Итальянский автомобилестроитель Ferrari показал новые модификации модели 812 Superfast, которые получили названия 812 Competizione и Competizione A. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, обе машины оснастили движком мощность 830 «лошадок», который работает вместе с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Его объем составляет 6,5 литра.

Купе получило алюминиевый обтекатель с габаритными воздухозаборниками. Они установлены на месте заднего стекла. Поперечную планку из углепластика расположили на капоте. Что касается кабриолета, то из-за большей массы он чуть медленнее, несмотря на съемную крышу, сделанную из карбона.