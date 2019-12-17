Кулеры, розетки и USВ. РЖД показали обновленный «Сапсан»

К десятилетию эксплуатации скоростных поездов «Сапсан» в России РЖД обновили интерьер вагонов и добавили удобства — кулеры с водой, розетки и USB-разъемы у каждого кресла, изменилось цветовое оформление салонов и сидений.

Фото обновленных вагонов опубликовало РИА «Новости». В пресс-службе РЖД также сообщили о замене освещения с регулировкой яркости и заменены оконные затемняющие шторы. В десятом вагоне появится отдельная игровая зона, в девятом — пеленальный столик.

В бизнес-классе во втором вагоне кроме замены кресел появились два купе-сьют — выделенная зона с двумя посадочными местами, затемненная стеклянными перегородками. В интерьер пятого «вагона-бистро» интегрированы дополнительные беспроводные устройства для зарядки телефонов и гаджетов на столиках и отдельная зона для индивидуальных переговоров.

В ближайшие два года будут модернизированы все 16 составов.

В обновленной версии «Сапсанов» для пассажиров станут доступны девять классов обслуживания. Как стало известно агентству «Москва», первый такой поезд отправится из Москвы в Санкт-Петербург 17 декабря. Путешественников ждут дополнительные презенты.

«Специальные презенты будут не только для пассажиров модернизированного поезда, 17 декабря абсолютно все получат приятные подарки», — сообщили в пресс-службе РЖД.

В немодернизированном «Сапсане» пассажирам предлагалось всего семь классов обслуживания.

В первом вагоне появятся два класса — первый и купе-переговорная (изолированное четырехместное помещение). Экономический класс будет размещен в третьем, четвертом и пятом вагонах. В четвертом — базовый класс. В десятом — семейный, для пассажиров с детьми, а также класс-комфорт.