«Кукурузник» Ан-2 захотели сделать беспилотником

В России запустили проект создания беспилотника из самолета Ан-2, известного как «кукурузник». Разработкой занимается московский филиал компании «Навигатор», работа займет два года. Об этом РИА «Новости» сообщил директор подразделения Дмитрий Малов.

В исходной версии самолета отсутствует даже система автоматического управления. Компания «Навигатор» разработала блок ВПНП (вычислитель пилотажно-навигационных параметров), чтобы из «кукурузника» сделать беспилотник.

«Небольшое изделие размером со среднюю книгу несет в себе необходимый комплект датчиков (систему воздушных сигналов, инерциальный и спутниковый приемник), а также современный вычислитель», — пояснил Малов.

Ан-2 очень востребованный самолет, добавление системы автоматического управления сделает его более выгодным на конкурентном рынке. По словам Малова, обновленный «кукурузник» будет иметь «очень хорошие продажные перспективы».

«Он легкий, дешевый, садится и взлетает практически с любого грунта, да и дальность полета у него очень приличная», — пояснил директор филиала.