Кубань получила новые номера с кодом региона 193

По словам Заватской, регион израсходовал буквенные значения кода региона «123», поэтому теперь ГИБДД начнет выдавать новые автомобильные номера с кодом «193».

Начальник отдела обратила внимание на то, что водители могут получить номер в случайном порядке.

По информации издания, управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю выяснило, что на 1 января 2019 года население региона составило 5 648 235 человек. Однако только около 1,7 миллиона номеров можно отнести к одному коду региона. Согласно подсчетам, Кубань к настоящему времени выдала более 5,1 миллиона номеров с местным кодом.