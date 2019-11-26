Кубань получила новые номера с кодом региона 193
С конца текущего года автомобилисты Краснодарского края будут получать новые номера 193 региона, сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирину Заватскую.
По словам Заватской, регион израсходовал буквенные значения кода региона «123», поэтому теперь ГИБДД начнет выдавать новые автомобильные номера с кодом «193».
Начальник отдела обратила внимание на то, что водители могут получить номер в случайном порядке.
По информации издания, управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю выяснило, что на 1 января 2019 года население региона составило 5 648 235 человек. Однако только около 1,7 миллиона номеров можно отнести к одному коду региона. Согласно подсчетам, Кубань к настоящему времени выдала более 5,1 миллиона номеров с местным кодом.