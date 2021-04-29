КС разрешил суммировать сроки лишения водительских прав

Сроки лишения водительских прав за постоянные грубые нарушения ПДД смогут суммировать в России. Законность таких действий подтвердил Конституционный суд (КС).

Ранее Железнодорожный районный суд Рязани обратился в КС из-за дела Сергея Михеева. В 2013 году мужчину пять раз останавливали в нетрезвом виде и лишали водительских прав. Общий срок лишения составил 7,5 года. В 2020 году Михееву вернули документы, но он снова выпил и сел за руль. Дело отправили на рассмотрение в суд, который усомнился в конституционности суммирования нового срока лишения прав с предыдущим.

«Конституционный Суд РФ подтвердил правомерность суммирования сроков лишения прав за вождение в состоянии опьянения», — сообщила пресс-служба суда.

В КС пояснили, что при двух и более нарушениях ПДД наказание в виде лишения прав применяется к каждому отдельному случаю, а затем сроки суммируются. При этом исключен формальный характер наказания, так как такие действия рассматриваются как произвол в определении срока лишения прав.