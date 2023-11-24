Транспорт 24 ноября 2023, 03:12 Крымский мост закрыли для проезда автомобилей РИА «Новости»

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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановили. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — предупредили в публикации.

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Людей, находящихся в зоне досмотра и на мосту, попросили сохранять спокойствие. Автомобилистов призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины остановки движения пока не уточняли.

Ранее Крымский мост закрывали для движения автотранспорта вечером в среду, 22 ноября. В середине июля украинские войска атаковали Крымский мост. Они ударили с помощью надводных беспилотников. В результате погибли супруги из Новооскольского округа Белгородской области, их дочь пострадала.