24 ноября 2023, 03:12
Крымский мост закрыли для проезда автомобилей
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановили. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — предупредили в публикации.
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Людей, находящихся в зоне досмотра и на мосту, попросили сохранять спокойствие. Автомобилистов призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины остановки движения пока не уточняли.
Ранее Крымский мост закрывали для движения автотранспорта вечером в среду, 22 ноября. В середине июля украинские войска атаковали Крымский мост. Они ударили с помощью надводных беспилотников. В результате погибли супруги из Новооскольского округа Белгородской области, их дочь пострадала.
Крымский мост
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