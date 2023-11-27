Транспорт 27 ноября 2023, 19:06 Крымский мост закрыли для автомобилей Движение автомобилей по Крымскому мосту временно прекратили РИА «Новости»

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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановили. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на переправе.

Водителей и пассажиров, оказавшихся на Крымском мосту и в досмотровой зоне, призвали сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.

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Автомобилистам также рекомендовали учитывать информацию о закрытии переправы при планировании поездки. Водители могут воспользоваться маршрутом, который проходит через новые регионы России.

Движение машин по Крымскому мосту иногда перекрывают в целях безопасности. Такая мера носит временный характер. Автомобили продолжают движение после снятия ограничений.

До этого переправу закрывали ночью 24 ноября. Причины остановки движения не уточнялись. Накануне перемещение машин по Крымскому мосту тоже ограничили. Приостановка движения транспорта длилась 11 минут, сообщили «Известия».