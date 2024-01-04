Транспорт 04 января 2024, 23:31 Крымский мост временно закрыли для проезда автомобилей Движение машин по Крымскому мосту временно приостановили вечером 4 января РИА «Новости»

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на переправе.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — уточнили в оперштабе.

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До этого сообщили, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было, а со стороны Тамани находилось 290 транспортных средств. Время ожидания было около часа.

Ранее автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрывали в начале декабря 2023 года. Причины остановки движения автотранспорта тогда не уточнили.

Переправу перекрывали и в конце ноября. Тогда автомобилистам рекомендовали учитывать информацию о закрытии переправы при планировании поездки. Водители также могли воспользоваться маршрутом, проходящим через новые российские регионы.

Движение машин по Крымскому мосту иногда перекрывают в целях безопасности. Такая мера носит временный характер. Автомобили продолжают движение после снятия ограничений