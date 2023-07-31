31 июля 2023, 00:26
Крымский мост временно закрыли для автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли по неизвестным причинам
Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова временно перекрыли. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к автомагистрали.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Просим соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.
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Почему мост закрыли, пока не сообщается.
В ночь на 17 июля на транспортном переходе произошел теракт. С тех пор двустороннее движение открыто на двух полосах из четырех. Новости о временном прекращении движения на мосту с тех пор появляются регулярно. В ночь на 29 июля его закрывали трижды.
По оценке вице-премьера Марата Хуснуллина, полностью восстановят поврежденную часть моста к ноябрю. Ремонт, по предварительным расчетам, обойдется в 1,3 миллиарда рублей.
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