Транспорт 22 июля 2023, 11:58 Крымский мост снова открыли для движения автотранспорта Оперштаб Крыма сообщил о возобновлении движения по Крымскому мосту РИА «Новости»

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На Крымском посту возобновили движение автомобильного транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба республики.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — указали в публикации.

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В оперштабе уточнили, что в штатном режиме работает и паромная переправа.

Движение по переправе через Керченский пролив временно приостановили в первой половине дня 22 июля. Автомобилистов, которые находились в зоне досмотра, призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко предупреждал в своем Telegram-канале, что при проезде через Крымский мост все легковые автомобили с массой до 3,5 тонны осматривают.

По состоянию на 12:00 на переправе со стороны Тамани находятся 245 транспортных средств, со стороны Керчи — 372 транспортных средства. Ожидание в обе стороны составит около часа.

Накануне, 21 июля, на Крымском мосту дважды объявляли воздушную тревогу. Водителей просили покинуть мост.