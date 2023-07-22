22 июля 2023, 11:58
Крымский мост снова открыли для движения автотранспорта
Оперштаб Крыма сообщил о возобновлении движения по Крымскому мосту
На Крымском посту возобновили движение автомобильного транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба республики.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — указали в публикации.
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В оперштабе уточнили, что в штатном режиме работает и паромная переправа.
Движение по переправе через Керченский пролив временно приостановили в первой половине дня 22 июля. Автомобилистов, которые находились в зоне досмотра, призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко предупреждал в своем Telegram-канале, что при проезде через Крымский мост все легковые автомобили с массой до 3,5 тонны осматривают.
По состоянию на 12:00 на переправе со стороны Тамани находятся 245 транспортных средств, со стороны Керчи — 372 транспортных средства. Ожидание в обе стороны составит около часа.
Накануне, 21 июля, на Крымском мосту дважды объявляли воздушную тревогу. Водителей просили покинуть мост.
Крымский мост
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